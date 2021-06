Marengoproces verder met vergismoord na afgewezen wraking

In het liquidatieproces Marengo begint de rechtbank maandag – tien dagen later dan aanvankelijk de bedoeling was – aan de bespreking van een dubbeldossier dat het grootscheepse onderzoek naar de veronderstelde bende van hoofdverdachte Ridouan Taghi aan het rollen heeft gebracht. Het gaat om de zogenoemde vergismoord op Hakim Changachi en de voorbereidingen voor de moord op het eigenlijke doelwit, Khalid H.

Eigenlijk zou dit onderdeel in de omvangrijke strafzaak 1,5 week geleden al besproken worden, maar toen wraakten de advocaten van kroongetuige Nabil B. de rechtbank. Zij vreesden vooringenomenheid van de rechtbank, omdat hun verzoek om de medische situatie van B. achter gesloten deuren te bespreken werd afgewezen. De wrakingskamer was het niet met de advocaten eens. Het proces kan daarom nu voortgezet worden.

Het rommelt al een tijd rond kroongetuige B. Enkele weken geleden zegde hij plotseling zijn medewerking op aan de kroongetuigenovereenkomst die hij met justitie heeft. De reden daarvoor zou zijn dat B. vindt dat het Openbaar Ministerie faalt in het adequaat beveiligen van zijn naasten.

Nadat de deal tussen justitie en B. in maart 2018 bekend was gemaakt, werd zijn (niet-criminele) broer doodgeschoten. In september 2019 is B.’s advocaat Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert vermoord. Dit ongekende geweld heeft het proces Marengo onder grote druk gezet.

B. werd kroongetuige na de vergismoord op Changachi, een vriend van hem. Hij zou diens familie hebben verteld dat Taghi achter de moord zat, waarmee hij zijn eigen doodvonnis zou hebben getekend. Dat dreef hem in de armen van justitie.

Hakim Changachi werd op 12 januari 2017 doodgeschoten bij zijn flat aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De uitvoerders van de moord zijn opgepakt en inmiddels veroordeeld. Hun zaak loopt nog in hoger beroep. Ze zagen Changachi aan voor het beoogde slachtoffer H.

Volgens justitie wilde Taghi H. laten opruimen omdat hij zou heulen met rivalen van zijn misdaadorganisatie. H. woonde in hetzelfde flatgebouw als Changachi. Toen er daags na de vergismoord opnieuw een moordcommando op H. werd afgestuurd, kon hij tijdig de politie alarmeren.