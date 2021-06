Oranjefans kunnen in Boedapest naar fanzone in stadspark

Supporters van het Nederlands elftal kunnen zondag voor de achtste finale van Oranje op het EK terecht bij een fanzone in het City Park Ice Rink in Boedapest. De KNVB werkt op dit moment aan een programma met dj’s en mogelijk Nederlandse artiesten.

De voetbalbond verwacht tussen de 5000 en 10.000 Nederlandse supporters in de hoofdstad van Hongarije. De prijzen van retourtickets zijn inmiddels opgelopen tot zo’n 600 euro. Waarschijnlijk worden er de komende dagen nog charters ingezet. Vanuit Amsterdam is het zo’n 1400 kilometer rijden naar Boedapest.

De Puskás Aréna in Boedapest biedt tijdens wedstrijden op het EK plaats aan zo’n 55.000 toeschouwers. Nederlandse fans hoeven niet in quarantaine na aankomst als ze een negatieve PCR-test kunnen overleggen en een geldig kaartje voor de wedstrijd hebben. Ze hoeven zich vlak voor of na de terugreis niet opnieuw te laten testen. Een woordvoerder van de KNVB weet nog niet hoeveel kaarten de voetbalbond voor de achtste finale exact krijgt.

Zo’n 1300 Oranje-clubcardhouders hebben tot woensdag 12.00 de tijd om hun ticket terug te kopen van de UEFA. Zijn beschikten over zogenoemde Follow My Team Tickets, die eerder werden geannuleerd door de Europese voetbalbond omdat er geen duidelijkheid was over reisbeperkingen voor fans vanwege corona. Vanaf woensdag 12.00 uur gaan de overige tickets in de vrije verkoop via de website van de UEFA.

De wedstrijd van Oranje in Boedapest is volgens de UEFA op dit moment uitverkocht. Maar mogelijk komen er de komende dagen nog meer kaarten vrij als de tegenstander van Nederland bekend is. Sponsoren kunnen afzien van een kaartje, net zoals fans van de tegenstander. Het zou ook zo maar kunnen dat veel Hongaren hun kaartjes te koop aanbieden als hun landenploeg zich niet voor de achtste finale in Boedapest plaatst. Oranje stuit zondag vanaf 18.00 uur in de achtste finale op de nummer 3 van groep D, E of F.

In het City Park Ice Rink in Boedapest ligt in de winter een bekende ijsbaan, waar WK’s en EK’s zijn gehouden. In de zomer is het mogelijk met een bootje over de vele vijvers te varen.