‘Peuters tijdens eerste lockdown vaker hardhandig bejegend’

Ouders van peuters hebben hun kind tijdens de eerste coronalockdown vaker hardhandig bejegend dan anders. Dat staat in een publicatie van gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit, het Erasmus MC en de VU Amsterdam.

Vooral hardhandige fysieke terechtwijzing (bijvoorbeeld door elkaar schudden) en verbale agressie (bijvoorbeeld uitschelden) kwamen vaker voor, zagen de onderzoekers bij een groep van tweehonderd ouders van een kind van 3 jaar. De moeders en vaders rapporteerden zelf. Hun gegevens werden vergeleken met die van een groep van ruim duizend vergelijkbare ouders die al voor de coronacrisis meewerkten aan gedragsonderzoek.

“Er was een forse toename van 9 procent in het aantal ouders dat aangaf hun kind in de voorafgaande twee weken één keer door elkaar te hebben geschud en een toename van 7 procent in het aantal ouders dat aangaf hun kind twee of meer keer door elkaar te hebben geschud”, meldt de Radboud Universiteit. “Het aantal ouders dat aangaf hun kind één keer te hebben uitgescholden in de voorafgaande twee weken steeg met 15 procent en het aantal ouders dat hun kind twee of meer keer had uitgescholden steeg met 6 procent.”

De onderzoekers zeggen dat bevindingen als deze moeten worden meegenomen in besluiten over bijvoorbeeld het sluiten van scholen en over ondersteuning van kwetsbare gezinnen in een dergelijke situatie.