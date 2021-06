Ploumen: zwaktebod dat VVD en CDA niet met links willen praten

PvdA-leider Lilian Ploumen ziet na een weekend vol telefoontjes “geen beweging” bij VVD en CDA. De zes hoofdrolspelers in de formatie hadden van de informateur de opdracht gekregen om te kijken of een doorbraak bereikt kon worden, maar daar is volgens Ploumen niets van terechtgekomen. Ze verwijt de partijen dat ze geen enkele meerheidscombinatie een kans willen geven, en noemt dat een “politiek zwaktebod”.

Er zijn meerdere combinaties denkbaar die kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Geen van die opties is inhoudelijk verkend. Wel hebben VVD en CDA “zonder inhoudelijke opgaaf van redenen” gezegd dat ze niet met de PvdA en GroenLinks verder willen, aldus Ploumen. Daarin zijn dit weekend geen concessies gedaan, zo liet ze maandag blijken na een gesprek met informateur MariĆ«tte Hamer.

De PvdA heeft zelf ook een ononderhandelbaar punt: de partij stapt alleen in een coalitie waarvan ook GroenLinks deel uitmaakt. Dat was een verkiezingsbelofte, zo zei Ploumen. “Het is misschien even wennen, maar die wou ik houden.”

Overigens vindt Ploumen niet dat haar partij per se deel moet uitmaken van de gesprekken die nu gevoerd worden. Er is “een heel rijtje” meerderheidscoalities denkbaar, die volgens haar geen van alle aan bod zijn gekomen.

Toch lijkt dat niet uitsluitend aan de VVD of het CDA te liggen. De partijen zouden liever door willen met de partijen die ook het vorige kabinet steunden: D66 en de ChristenUnie. Beide partijen zien daar geen heil in. D66-leider Sigrid Kaag wil een zo progressief mogelijke coalitie en vooruitgang boeken op medisch-ethische kwesties, iets wat de ChristenUnie niet ziet zitten. Gert-Jan Segers heeft zelfs gezegd dat hij nog eerder voor een minderheidskabinet zou zijn dan aanschuiven in de formatie.