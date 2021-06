Politie neemt enorme hoeveelheid illegaal hout in beslag

In een onderzoek naar een Nederlandse houtimporteur heeft de politie maandag 820 kubieke meter van de illegale tropische hardhoutsoort azobé in beslag genomen. De politie vertaalt die hoeveelheid naar ruim veertig vrachtwagens vol hout. Azobé komt uit Afrika en is zeer duurzaam. Het kappen ervan draagt bij aan ontbossing in onder meer Afrika.

Het hout wordt gebruikt in de weg- en waterbouw. Als het legaal gekapt is, heeft het de juiste certificering, maar is het prijzig. Er zijn importeurs die dit hout veel goedkoper krijgen door het hout in te kopen waarvan de herkomst niet met zekerheid kan worden vastgesteld.

Een onderzoek naar een van de importeurs leidde naar deze ‘vangst’. Hierbij waren de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Nederlandse en Belgische douane en de Belgische Federale politie betrokken.

Het hout staat nu vast in de haven van Antwerpen, maar zal vervoerd worden naar een opslaghouder in Nederland. Wat er uiteindelijk met het hout wordt gedaan, beslist de rechter, aldus de politie.