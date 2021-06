Rutte: positie VVD in formatie is na weekend niet veranderd

De positie van de VVD in de formatie is in het afgelopen weekend niet veranderd. Dat zegt VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte maandag na een gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Hij kreeg net als de partijleiders van D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks van haar de opdracht de afgelopen dagen na te denken over een oplossing voor de impasse. Rutte heeft “het hele weekend gebeld en nagedacht”, maar wil nog steeds geen coalitie met zowel GroenLinks als de PvdA.

Hij wil nu “zo snel mogelijk tot een coalitie met vier partijen komen”. Meer wil hij maandagmiddag niet kwijt over het formatieproces. Dat is nog steeds volgens hem “precair, en alles wat ik erover zeg helpt niet”. Eerder sprak hij zijn voorkeur uit voor een doorstart van zijn vorige kabinet, bestaande uit de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie.

Hamer wil een doorbraak in de formatie, maar dat lijkt vooralsnog niet gelukt. Partijen bleven het afgelopen weekend bij hun standpunten, meldden ingewijden. VVD en CDA sluiten een samenwerking met zowel de PvdA en GroenLinks uit, terwijl die twee elkaar juist vasthouden. Een kabinet met de ChristenUnie kan op weinig enthousiasme van D66 rekenen. D66-leider Sigrid Kaag wil een zo progressief mogelijke coalitie.

Volgens de informateur zit de formatie vooral vast op de politieke vraag wie met wie moet regeren. Inhoudelijk ziet Hamer best mogelijkheden voor samenwerking. Zo zijn er al plannen vastgesteld voor herstel en transitie na de coronacrisis. “Ik had gehoopt dat het sneller ging”, zei Hamer vrijdag.