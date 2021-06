Van der Staaij moet met groep positie Kamer gaan versterken

Een groep onder leiding van SGP-leider Kees van der Staaij moet gaan onderzoeken hoe de Tweede Kamer haar controlerende en wetgevende taken beter kan uitvoeren. Het dagelijks bestuur van de Kamer, onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp, wil dat de werkgroep voor de kerst met concrete voorstellen hiervoor komt.

Er is al langer discussie over de positie van de Kamer, mede naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Breedgedragen is de kritiek dat de Kamer niet goed genoeg geïnformeerd wordt door het kabinet. Informatie is onvolledig en komt te laat, waardoor partijen niet hun controlerende taak kunnen uitoefenen.

Ook krijgen wetten niet altijd de tijd en aandacht die ze nodig hebben. De versplinterde Kamer bestaat uit een recordaantal kleine partijen, wat gevolgen heeft voor de wetsbehandeling. Kamerleden moeten hun aandacht verdelen over meer dossiers en kleinere partijen krijgen minder ondersteuning. “Wetgeving mag geen ondergeschoven kindje zijn”, aldus Bergkamp.

Niet iedereen reageerde enthousiast op het voorstel. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zei tijdens een debat erover dat een werkgroep hiervoor overbodig is. Liever ziet zij dat de informatie die er nu al is benut wordt. Renske Leijten (SP) sluit zich daarbij aan. Zij wil niet wachten tot de kerst, “omdat de trein doorrijdt”.

Bergkamp begrijpt de “aarzelingen” van de partijen. Maar volgens haar moet de groep vooral kijken naar de implementatie van adviezen die er nu al liggen en hoeft die niet “het wiel opnieuw uit te vinden”.

Het is de bedoeling dat de werkgroep na het zomerreces begint. Van der Staaij zit sinds 1998 in de Kamer en is het langstzittende Kamerlid. Hij wordt beschouwd als nestor van het parlement.