Van Nieuwenhuizen noemt bezuinigen op asfalt ‘onverantwoord’

Een nieuw kabinet moet meer geld uittrekken voor het aanleggen van nieuwe wegen, wegenonderhoud en -beheer. Dat stelt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een interview met De Telegraaf. Bezuinigen op wegen, zoals D66, PvdA en GroenLinks willen, is volgens haar onverantwoord. “Er moet echt fors meer geld bij. Dat is onvermijdelijk.”

De VVD-bewindsvrouw kampt nu al met tekorten door de gigantische operatie van renovatie en vervanging van bruggen, sluizen en tunnels uit jaren ’50 en ’60. Van Nieuwenhuizen verwacht dat de kosten nog verder oplopen door klimaat- en veiligheidseisen. Naast deze tegenvaller stellen experts al dat er minstens een miljard per jaar extra nodig is.

“Er komt steeds meer op ons af. Dat heeft voor een deel te maken met dat we steeds meer eisen stellen”, stelt Van Nieuwenhuizen in een gesprek met de krant. “Er zijn allerlei nieuwe dingen waar we rekening mee moeten houden. We moeten bijvoorbeeld klimaatadaptief bouwen om te voorkomen dat bij iedere forse regenbui tunnels onder water staan. Verder is cybersecurity veel belangrijker geworden. We hebben al die bedieningsapparatuur wat vroeger met de hand of mechanisch ging digitaal gemaakt.”

Bovendien zijn brandveiligheidseisen voor tunnels verscherpt en loopt Rijkswaterstaat tegen verrassingen aan bij projecten. “We hebben bijvoorbeeld met chroom-6 te maken gehad. Op zo’n moment moeten we met een soort maanmannetjes, net als bij asbest, in de weer om veilig te kunnen werken”, licht de verkeersminister toe. “De Waalburg hebben we niet kunnen afschilderen, omdat we al fors over het budget heen gingen.”

Of de benodigde miljarden tijdens de formatie op tafel komen is nog maar de vraag. Van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks wil alleen de partij van Van Nieuwenhuizen zelf meer investeren in wegen. Uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door het Planbureau van de Leefomgeving blijkt dat het CDA niet wil bezuinigen. De andere partijen willen tot 2030 korten. D66 vindt dat er 1,9 miljard euro af kan en GroenLinks zelfs 6,3 miljard.

“Dat kan gewoon niet, het is onverantwoord”, zegt de minister. “We hebben het niet alleen zelf vastgesteld dat er meer geld nodig is, maar we hebben tot twee keer toe van externe experts bevestiging gekregen. We hebben een naam hoog te houden. De Amerikaanse president Biden heeft ons genoemd als land waar ze een voorbeeld aan nemen. Iedereen die naar het zuiden gaat ziet én voelt hoe het anders kan in België. Dat willen we gewoon niet.”