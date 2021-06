Hoe kom als ondernemer aan nieuwe medewerkers?

Het valt niet mee om aan nieuwe medewerkers te komen. Het kost veel tijd om een goede vacature uit te zetten via de juiste kanalen en als je dan reacties krijgt moet je die nog zien te filteren. Daarna is het tijd om gesprekken te gaan voeren met de meest veelbelovende sollicitanten. Deze gesprekken moeten natuurlijk geëvalueerd worden waarna met sommige kandidaten een tweede gesprek gevoerd zal worden. Dit kost ontzettend veel tijd en geld. En wat nu als de kandidaat die jij op het oog hebt toch gaat voor een andere baan? Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Gelukkig kan het ook anders.

Kies voor een recruitment bureau

Door in zee te gaan met een recruitment bureau kies je voor jezelf. Je gaat voor meer rust, want je hoeft nergens meer achteraan. Het voeren van gesprekken met verschillende kandidaten en alle administratieve rompslomp rond het aannemen van nieuwe (tijdelijke) medewerkers wordt allemaal voor je geregeld. Jij hoeft alleen maar aan te geven naar wie je op zoek bent, op welke termijn en voor welke periode. Het recruitment bureau zorgt dan voor de rest.

Je kunt nog meer uitbesteden als je wilt

Heb je na een goede ervaring met Please in de gaten dat het meer kost als je het zelf doet? Dan kan het zomaar zijn dat je nog meer zaken wilt gaan uitbesteden. Je kunt bijvoorbeeld je complete backoffice uitbesteden als je wilt. Alle personeelsdossiers, planningen, onboarding en werkinstructies worden dan uitgevoerd door Please. Natuurlijk houd jij te allen tijde inzicht in alle zaken. Maar je hoeft er verder niet meer over na te denken.

Groeit je bedrijf? Dan groeit de externe backoffice gewoon met je mee. En, ook niet onbelangrijk: je weet precies wat deze service je iedere maand gaat kosten. Geen verrassingen achteraf. Wil je je pakket uitbreiden met extra services als flexibel verlonen? Dan is dat altijd mogelijk.