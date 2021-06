Nog steeds storing in- en uitchecken op NS-stations Zuid-Holland

Op zeventien NS-stations in Zuid-Holland is nog steeds een storing bij het in- en uitchecken. Volgens een NS-woordvoerster wordt er hard aan een oplossing gewerkt, maar is het nog niet bekend wanneer alle poortjes en palen weer werken.

De storing was maandag ook al aan de gang op dezelfde zeventien stations. De woordvoerster zegt dat op al die stations poortjes of palen zijn die wel gewoon werken, dus dat reizigers “even moeten zoeken”.

Reizigers die door het mislukken van het uitchecken meer hebben betaald voor hun reis, kunnen op de website van de NS aangeven waar ze zijn uitgecheckt. Dan krijgen ze het te veel betaalde bedrag terug.