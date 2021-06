Politie onderzoekt gewelddadige dood man (53) in Amsterdam-West

De politie doet onderzoek naar de dood van een 53-jarige man, die vorige week donderdag in een woning is gevonden in Amsterdam-West. De recherche vermoedt dat hij door geweld om het leven is gekomen.

Na een melding van iemand die geen gehoor kreeg bij de woning, ging de politie er donderdagmiddag op af. Binnen troffen agenten de man aan. Sectie heeft uitgewezen dat hij daar vermoedelijk al sinds begin juni lag. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

De politie vraagt getuigen zich te melden.