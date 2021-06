Reizigersorganisatie roept op tot dragen mondkapjes in ov

Reizigersorganisatie Rover roept reizigers in het openbaar vervoer op om zolang dat verplicht is een mondkapje te blijven dragen in trein, bus, tram en metro. De organisatie ziet dat steeds minder mensen dit doen.

De mondkapjesplicht wordt op 26 juni versoepeld, maar in het ov blijft het verplicht om een mondneusmasker te dragen. “Steeds meer mensen denken dat het niet nodig is, maar juist nu het drukker wordt, moeten we mondkapjes blijven dragen”, zegt een woordvoerder van Rover.

Bij Rover zijn nog niet enorm veel klachten binnengekomen over medereizigers zonder mondkapje, maar de woordvoerder sluit niet dat dat er nog meer klachten binnenkomen.