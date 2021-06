Rennie Rijpma volgt Hans Nijenhuis op als hoofdredacteur AD

Rennie Rijpma (49) wordt de nieuwe hoofdredacteur van het AD. Daarmee volgt de huidige adjunct-hoofdredacteur Hans Nijenhuis op, die eind april zijn vertrek aankondigde.

Rijpma werkt sinds 2011 bij het AD en neemt de functie per 1 juli over. Voordat ze bij de krant aan de slag gingen werkte ze bij het ANP, onder andere als chef Entertainment en chef Binnenland. Met haar nieuwe benoeming is Rijpma de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van de krant. Ze is de tweede vrouwelijke hoofdredacteur ooit van een landelijke krant. Birgit Donker was in 2006 de eerste vrouwelijke hoofdredacteur bij de NRC.

Nijenhuis blijft bij het AD als schrijvend redacteur. “De doelen die ik vijf jaar geleden voor mezelf heb gesteld, zijn bereikt. AD is niet meer alleen de favoriete krant van, zeg, mijn moeder, het is ook de favoriete site van mijn dochters. We zijn neutraal, maar bepaald niet kleurloos. We zijn gezellig, maar ook serieus te nemen. En we groeien. Een mooi moment om plaats te maken”, zei Nijenhuis destijds over zijn vertrek in het AD. Op 1 mei 2016 startte Nijenhuis, die afkomstig was van de NRC, als leidinggevende van het AD. “Op die dag had ik zaterdag 1 mei 2021 al met potlood in mijn agenda gezet. Dat leek me een moment om de balans op te maken. Dat heb ik gedaan.”

Een van de wapenfeiten van Nijenhuis is het afschaffen in 2018 van de jaarlijkse smaakonderzoeken waar de krant bekend om was: de haring-, friet- en oliebollentests. Een jaar eerder was er gedoe geweest over de objectiviteit van de keurmeesters bij zowel de haringtest als de oliebollentest. Ook werden hun recensies soms te scherp gevonden. “We hebben besloten niet door te gaan met onze nationale smaaktests. Over smaak valt namelijk, zo bleek vorig jaar, wel degelijk te twisten. Te veel wat ons betreft”, verklaarde Nijenhuis.