Rutte hoopt met Kaag basis te kunnen leggen voor regeerakkoord

VVD-leider Mark Rutte vindt het “een heel goed plan” van informateur Mariëtte Hamer om hemzelf en D66-leider Sigrid Kaag een document op hoofdlijnen te laten schrijven. Dat kan als basis dienen “voor wat hopelijk ooit een regeerakkoord wordt”. De demissionaire premier merkt wel op dat wat hem betreft “een wat breder team” uit beide partijen met die opdracht aan de slag gaat, “omdat wij natuurlijk ook onze ‘day job’ nog hebben”.

Het document moet de komende weken vorm krijgen en daarna nemen de partijen een pauze. “Ik denk dat het goed is dat we even vrij hebben”, zegt Rutte. “Iedereen is ook wel een beetje gaar zo langzamerhand, na de campagne en deze formatie die heel traag gaat en wel heel veel kost.”

Daarnaast heeft de aanpak van de coronapandemie een zware wissel getrokken op de leden van het demissionaire kabinet, waarvan naast Rutte en Kaag ook CDA-leider Wopke Hoekstra deel uitmaakt. “Ik denk dat iedereen er wel aan toe is elkaar even niet te zien”, aldus Rutte.

Uiterlijk half augustus moeten er volgens het advies van Hamer echte onderhandelingen beginnen. Zij is bereid in ieder geval tot die tijd de rol van informateur te blijven vervullen. “We zijn erg blij met haar”, zegt Rutte. “Ze doet het erg goed.”