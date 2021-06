Sint-Maarten gaat kinderen met onderliggende ziektes vaccineren

Sint-Maarten gaat als eerste van de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk kinderen van twaalf jaar en ouder met onderliggende ziektes vaccineren tegen Covid-19. Het gaat om kinderen met onder meer leukemie, nierfalen, het syndroom van Down, een immuunziekte, diabetes of obesitas.

De Nederlandse Gezondheidsraad heeft toestemming gegeven voor de vaccinaties, zo stelt de regering van Sint-Maarten. Er zijn twee locaties op het eiland waar de kinderen vanaf dinsdagochtend een prik kunnen krijgen. Daarvoor hoeven zij geen afspraak te maken.

Het aantal mensen op Sint-Maarten dat zich laat vaccineren laat in vergelijking met de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk nog te wensen over. Zo heeft ongeveer veertig procent van de volwassen bevolking op Sint-Maarten minstens één prik gekregen. Op Curaçao en Aruba is dat meer dan 65 procent, op Bonaire zelfs meer dan 75 procent.

Toch sluit Sint-Maarten eind juli de grote vaccinatielocaties en kunnen mensen daarna alleen nog maar op afspraak en tegen een vergoeding worden gevaccineerd. Dat betekent dat iedereen die nog geen prik heeft gekregen en gebruik wil maken van de gratis vaccinatie voor 9 juli de eerste prik moet halen, zodat ze voor het eind van de maand nog de tweede kunnen krijgen.

Tot nu toe zijn op het eiland alleen vaccins van Pfizer/BioNTech gebruikt. De regering maakte maandag bekend dat vanaf begin augustus niet meer kan worden gegarandeerd dat het toe te dienen vaccin van die farmaceut is.