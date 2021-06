Weer fors minder coronagevallen, wel meer na vakantie in Portugal

De daling van het aantal coronabesmettingen heeft afgelopen week weer fors doorgezet. In totaal testten 5714 mensen positief, 36 procent minder dan een week eerder. Wel namen meer mensen het coronavirus mee vanuit Portugal, zo blijkt uit de laatste weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van de mensen die besmet bleken, waren er 471 recent in het buitenland geweest. Dat is ruim 8 procent. Portugal staat met stip bovenaan: 192 mensen bij wie het virus afgelopen week werd geconstateerd, waren in de twee weken ervoor in dat land geweest. Dat is ruim 40 procent van alle mensen die recent in het buitenland waren geweest en na terugkomst in Nederland positief testten. Een week eerder testten 134 Nederlanders positief na een bezoek aan Portugal.

Spanje stond vorige week nog op de eerste plaats, nu op de tweede. De GGD’en noteerden 107 besmettingen na een bezoek aan het land. Een week eerder waren het er beduidend meer: 191. Na Spanje en Portugal volgen de buurlanden BelgiĆ« (26 gevallen) en Duitsland (17 gevallen).

Het RIVM signaleerde vorige week al dat vooral jongeren besmet raken tijdens een vakantie in Spanje of Portugal. Het instituut riep iedereen tussen de 17 en 24 jaar op na thuiskomst vanuit de twee landen een test te doen bij de GGD, ook zonder klachten.