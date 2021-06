Afsprakennummer Janssen twee miljoen keer gebeld

Het speciale telefoonnummer dat mensen kunnen bellen voor een prik met het coronavaccin van Janssen is in de eerste twee uur meer dan 2 miljoen keer gebeld door meer dan 130.000 mensen. Dat laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten.

Door de vele bellers is het nummer, 0800-1295, voorlopig niet bereikbaar. Het nummer ging om 10.00 uur in de lucht en kreeg meteen in de eerste minuten tienduizenden belpogingen. Mensen die niemand aan de lijn kregen, probeerden het algemene nummer voor vaccinatieafspraken (0800-7070) te bellen, dat daardoor ook vastliep. Ook het nummer voor testafspraken (0800-1202) was door de drukte niet of nauwelijks te bereiken.

Van het Janssen-vaccin hoeven mensen maar één prik te krijgen, anders dan bij de andere vaccins. Deze week en volgende week kunnen ongeveer 200.000 mensen zo’n prik krijgen. Het is niet bekend hoeveel mensen erin zijn geslaagd een prikafspraak te maken.

Mensen die nu achter het net vissen, komen op een wachtlijst te staan. Wanneer ze aan de beurt zijn en hoeveel mensen dan een prik krijgen, hangt af van hoeveel doses Janssen kan leveren.