ANWB gaat uit van ‘normale pre-coronazomer’

De ANWB gaat ervan uit dat “we weer een zomerseizoen krijgen”, en dus wordt de capaciteit op de alarmcentrale opgeschaald, zegt een woordvoerder. Woensdagochtend werd bekend dat onder meer Frankrijk en België vanaf donderdag weer op code geel staan. “We houden er rekening mee dat dit jaar wordt als een normale pre-coronazomer.”

“Dat betekent dat we ook weer zestien wegenwachten naar Frankrijk en Italië sturen, om extra te helpen als je met pech langs de weg staat”, zegt de woordvoerder. Op dit moment zit de ANWB nog in het voorseizoen en dus met een bezetting van zo’n 450 mensen op de alarmcentrale in Den Haag en bij de vestigingen in het buitenland. Vanaf juli, als de eerste regio’s vakantie krijgen, wordt opgeschaald naar duizend mensen.

De populairste vakantielanden voor Nederlanders om met de auto (door)heen te gaan, zijn Frankrijk, België, Italië en Duitsland. In de afgelopen coronazomer zette de ANWB nauwelijks meer mensen in dan de rompbezetting van 450 man op de centrales. “In een normale zomer hebben we ruim 700.000 inkomende gesprekken in heel Europa. Afgelopen zomer waren dat er 450.000.”

Verwacht wordt dat in het zomerseizoen de wegen weer vollopen, of zelfs overvol raken. “We denken dat mensen nu vooral met de auto op pad gaan, ook de mensen die anders een vliegtuig zouden pakken.” De Fransen hebben de beruchte zwarte zaterdagen, de drukste dagen van het jaar, al voorspeld op 31 juli en 7 augustus, “als de Fransen zelf weer op vakantie gaan en niet alleen Nederlanders, maar ook Duitsers, Italianen en Belgen het land bezoeken”. Verder heeft alleen nog Italië een zwarte zaterdag voorzien, eveneens op 31 juli.