Campagne branchevereniging om mensen weer in ov te krijgen

Te weinig mensen weten nog dat alle reizigers weer welkom zijn in het openbaar vervoer. Om dit kenbaar te maken start de branchevereniging openbaar vervoer Nederland woensdag een campagne met de naam ‘Het OV is OK’. “Veel mensen en bedrijven weten nog niet dat ze weer van harte welkom zijn in het ov. Dus ook voor niet-noodzakelijke reizen. Reden voor alle ov-bedrijven in Nederland om samen een landelijke campagne in te zetten”, zegt Pedro Peters, voorzitter OV-NL.

Tijdens de lockdown in Nederland vanwege het coronavirus waren de treinen, bussen en trams alleen toegankelijk voor mensen die voor hun werk moesten reizen. Die beperkingen zijn inmiddels opgeheven. Wel moeten mensen nog een mondkapje dragen en te grote drukte vermijden. Peters: “Uiteraard begrijpen we dat de perceptie van drukte voor ons allemaal door corona is veranderd. De verschillende vervoerders doen hun uiterste best om reizigers te helpen om drukte te mijden. Denk bijvoorbeeld aan spreidingsafspraken met onderwijsinstellingen, de oproep om buiten de spits te reizen en de inzet van druktemelders in de verschillende reisplanners.”

Het aantal reizigers neemt volgens OV-NL toe. Peters: “Hopelijk zitten we aan het eind van dit jaar op 70-80 procent van het aantal reizigers dat zijn weg weer terug heeft gevonden naar het ov. De toekomst laat zich niet helemaal voorspellen, maar met deze landelijke campagne willen we de reiziger laten zien dat het ov, ok is. Waar je ook naar toegaat. Het kan met het ov.”