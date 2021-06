Kamer praat over nieuwe formatiefase en voorstel Hamer

De Tweede Kamer praat woensdag over het verslag van Mariëtte Hamer, waarin de informateur voorstelt dat VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag samen gaan schrijven aan een concept-regeerakkoord. Hamer heeft ook met partijen voorstellen gedaan voor thema’s die voor het herstel uit de coronacrisis belangrijk zijn, maar het is niet gelukt om tot een selectie van partijen te komen die over een nieuwe regeringscoalitie gaan praten.

Hamer zag dat VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie samenwerking met elkaar niet hebben uitgesloten. Het zijn stuk voor stuk partijen die bereid zijn toe te treden tot een regeringscoalitie. Maar deze zes partijen werden het maar niet eens over wie van hen uiteindelijk ook echt moeten gaan regeren.

De impasse die is ontstaan door politieke blokkades die deze zes partijen opwerpen kan hoe dan ook “geen eindpunt zijn”, zei Hamer dinsdag. Vandaar haar voorstel om Rutte en Kaag het initiatief te laten nemen

Duidelijk is al dat een meerderheid van de Kamer zich daar niet tegen verzet. Hamer liet tijdens een persconferentie doorschemeren dat ze hoopt dat tijd en ademruimte ook tot een doorbraak kan leiden. Veel politici zijn moe en de formatie kende een “grillig verloop”, benadrukt Hamer. Ze hoopt dat de “vrolijkheid” terugkeert, en partijen op die manier nader tot elkaar kunnen komen.

Daarom moeten Rutte en Kaag de komende weken verder werken aan de voorstellen die al zijn gedaan. Zij moeten voorstellen uitwerken voor de komende regeerperiode, en in juli wil Hamer kijken welke partijen zich daarbij kunnen aansluiten. Uiteindelijk moet half augustus de formatie dan beginnen, adviseerde de informateur in haar verslag.

Niet iedereen is daar blij mee. PVV-leider Geert Wilders blijft erbij dat er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden. Sommige linkse partijen willen juist dat de zes partijen die Hamer had uitgekozen door blijven praten.