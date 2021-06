Nieuwe coronatest ontwikkeld: check scherm van mobiele telefoon

Het scherm van een mobiele telefoon is een prima manier om vast te stellen of iemand het coronavirus onder de leden heeft. Een monster nemen van het display geeft een even duidelijk antwoord als de veelgebruikte PCR-test, waarbij mensen teststaafjes in hun neus en mond krijgen. Dat concluderen Britse onderzoekers.

De methode heet Phone Screen Testing (PoST) en is ontwikkeld door een team van University College in Londen. Als mensen met corona praten tijdens het bellen, kunnen virusdeeltjes op het scherm terechtkomen. Bovendien hebben ze mogelijk virusdeeltjes op de vingers waarmee ze swipen.

Het testen van het telefoonscherm is minder ingrijpend dan teststokjes in neus en mond steken. Mensen zullen dan eerder bereid zijn om zich te laten testen, denken de onderzoekers. Bovendien is de testmethode goedkoper voor arme landen, waar minder mensen gevaccineerd zijn tegen het virus en dus meer mensen nog kans lopen besmet te raken.

Coronabesmettingen worden momenteel vooral vastgesteld met slijmmonsters uit neus en keel. Het is ook mogelijk om in het bloed te zoeken naar antistoffen tegen het coronavirus, om duidelijk te maken of iemand besmet is geweest. Daarnaast zijn er ademtests en China heeft soms anale coronatests uitgevoerd, onder meer bij Amerikaanse diplomaten.