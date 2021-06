Nieuwe initiatieven in zoektocht Tanja Groen aangekondigd

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries kondigt woensdag tijdens een bijeenkomst “een aantal bijzondere en nieuwe initiatieven” aan in de zoektocht naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Bij de persconferentie is ook justitie aanwezig, ze trekt samen op met De Vries in de zoektocht naar de Maastrichtse studente.

De Vries houdt zich al langer bezig met de verdwijningszaak en staat de ouders van Tanja Groen bij. Ook zij zijn aanwezig bij de persconferentie, die in een hotel in Naarden is.

Vorige week werd opnieuw naar de jonge vrouw gezocht, op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant, maar wederom tevergeefs. Uit verklaringen in het onderzoeksdossier zou de mogelijkheid geopperd zijn dat het meisje in een bepaald deel van de hei, vlakbij een kleine ven, begraven zou zijn.

De politie gaf aan verder te gaan met een aantal scenario’s dat nog op de plank ligt. Ook kwamen er bij de politie weer tips binnen over de oude vermissing. De destijds 18-jarige studente verdween tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht, inmiddels bijna dertig jaar geleden. Sindsdien is op meerdere plaatsen naar haar gezocht.