Nog wel adoptie van broertjes en zusjes van geplaatste kinderen

Adopties uit het buitenland mogen wel doorgaan als het gaat om broertjes en zusjes van kinderen die al in Nederland zijn geplaatst. Hoewel de interlandelijke adopties zijn opgeschort, wordt voor hen een uitzondering gemaakt, zo heeft demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) besloten na een vraag daarover van de SGP in de Tweede Kamer.

In een brief aan de Kamer schrijft Dekker dat hij het belang van het bij elkaar plaatsen van broertjes en zusjes zwaarwegend vindt, omdat “daarmee de oorspronkelijke familieverhouding tussen broertjes en zusjes voor zover mogelijk wordt beschermd”. Wel wijst hij erop dat in deze situaties wel de gebruikelijke regels en voorwaarden voor een adoptieprocedure gelden.

Dekker legde in februari de adopties stil van kinderen uit het buitenland na een alarmerend rapport van een commissie, die het adoptiestelsel had onderzocht. Daarin kwamen ernstige en structurele misstanden naar voren gedurende vele jaren, zoals kinderhandel, fraude en corruptie. Omdat hiervan mogelijk nog steeds sprake kon zijn, zette Dekker de adopties meteen stop.

Op dit moment wordt nagedacht over aanpassingen aan het adoptiesysteem. Het aantal adopties is de afgelopen dertig jaar overigens al gestaag afgenomen. Ging het in de jaren tachtig nog om jaarlijks meer dan duizend adoptiekinderen, in 2019 waren het er nog maar 145.