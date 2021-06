Piet Paulusma wordt vaste weerman van Nieuws.nl

Wie kent hem niet: Piet Paulusma. Als we aan het weer denken, denken we al snel aan Piet. Hij presenteert bijna 25 jaar de weersverwachtingen op televisie en sinds kort doet hij dat ook voor Nieuws.nl. Wekelijks zal hij onze lezers vertellen wat voor regen, zon, kou of harde wind we kunnen verwachten.

Piet begon zijn carrière in 1985 bij Omrop Fryslân. Voor die tijd was hij weeramateur en deed hij weerberichten voor lokale omroepen. Hij heeft in 1985, 1986 en 1987 een ijsgroei onderzoek gedaan samen met 2 weeramateurs voor Vereniging De Friesche Elf Steden. Het weer was zijn hobby, hij werkte voor KPN. In 1994 startte hij bij Omrop Fryslân televisie. “Ik heb toen twee keer het weer gepresenteerd in de studio, daarna ben ik naar buiten gegaan.” Piet was de eerste weerman die buiten het weer presenteerde.

“Ik ben al bijna 25 jaar onafgebroken op televisie”

Hij heeft 23 jaar voor SBS gewerkt, waar hij het bekende gezicht was na Hart van Nederland. Inmiddels werkt hij voor Omroep Max en doet hij tal van andere werkzaamheden. Stil zitten is niet echt zijn ding, alhoewel hij er wel voor zorgt dat hij voldoende rust pakt. “Ik ben al bijna 25 jaar onafgebroken op televisie. Ik heb weleens een paar weken overgeslagen door ziekte of een aantal dagen vakantie. Maar dat is niet veel geweest. Ik ben vrijwel doorlopend op tv. In de zomer zit ik vaak veertien dagen op de camping en presenteer ik het weer vanuit daar. Ik word ondersteund door mijn team.”

Als kind was hij gefascineerd door het weer, zoals sneeuw, ijs, schaatsen en onweer. Maar die fascinatie heeft volgens Piet vrijwel ieder kind. Voor zijn havo proefwerk over hoge en lage drukgebieden kreeg hij een vier. Rond zijn 21ste wilde hij een hobby die niet iedereen heeft. Hij volgde een Teleac-cursus ‘Wij en het weer’ en toen was hij verkocht. Zijn voorspellingen doet hij door goed naar de lucht te kijken en gebruik te maken van weermodellen op de computer. “Ik heb een contract met de Duitse weerdienst en het KNMI. Vervolgens maak ik zelf een weersverwachting. Ik zit meestal vanaf een uur of zes in mijn weerkamer.”

Extremer karakter

Piet zal een paar keer per week de weersverwachtingen delen met nieuws.nl. “Ik ben heel blij met nieuws.nl als partner. Het past wel bij me, door het landelijke en regionale karakter.” Het weer krijgt volgens Piet een steeds extremer karakter door de opwarming. “Het wordt gemiddeld steeds warmer, maar we hebben ook nog koude periodes. Alles zal extremer worden, dus zware buien, warmte en toch ook weer vorst, zoals afgelopen winter. Ik kan tot tien dagen vooruitkijken en soms wel langer, maar ik kijk meestal met mijn weersverwachting tot vijf à zes dagen vooruit. En dan kan er nog altijd wat veranderen.”