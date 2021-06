Sportfans kunnen Olympische Spelen volgen op strand Scheveningen

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio staat op het strand van Scheveningen een groot olympisch festivalterrein. Bezoekers kunnen daar zelf sporten, maar ook naar de olympische wedstrijden kijken. TeamNL Olympic Festival heet het evenement, dat van 23 juli tot en met 8 augustus wordt gehouden.

Vanwege de corona-uitbraak zijn buitenlandse bezoekers niet welkom tijdens de Spelen in Japan. Nederlandse sporters die klaar zijn, mogen ook niet in Japan blijven, ze keren snel terug. In Scheveningen worden ze dan onthaald. Na afloop van de Spelen, op 10 augustus, worden alle Nederlandse olympische deelnemers op het Scheveningse strand gehuldigd.

Judoka Roy Meyer en paralympisch atlete Marlou van Rhijn, alias de ‘Blade Babe’, zijn ingeschakeld als ambassadeurs van het evenement. Zij zijn er zelf aanwezig en interviewen oud-sporters op een podium.

Ook op andere plekken in Den Haag zijn sportieve activiteiten tijdens de Spelen. Zo kunnen mensen zelf les krijgen in een sport of kunnen ze een olympische sporter ontmoeten. “Het Olympic Festival is het eerste grote publieksevenement dat weer in Den Haag plaatsvindt en markeert de opstart van het Haagse sportieve leven na corona”, zegt sportwethouder Hilbert Bredemeijer.

Tijdens de vorige Olympische Spelen, in 2016, was er ook zo’n evenement op het strand van Scheveningen. Die Olympic Experience trok meer dan 100.000 bezoekers. Die konden op het strand onder meer hardlopen, bmx’en, zeilen en hockeyen.