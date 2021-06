Tot nu toe 70.000 afspraken voor prik met Janssen-vaccin gemaakt

Het is ongeveer 70.000 mensen gelukt om een afspraak te maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Het speciale telefoonnummer dat woensdagochtend daarvoor in gebruik is genomen, was nauwelijks bereikbaar doordat zoveel mensen tegelijk probeerden een afspraak te regelen.

Het telefoonnummer kreeg 3,6 miljoen telefoontjes van ongeveer 186.000 bellers, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dat betekent dat de gemiddelde beller ongeveer twintig keer heeft geprobeerd een medewerker van het callcenter aan de lijn te krijgen.

Voorlopig kunnen 200.000 mensen een afspraak maken. Als die ruimte is volgeboekt, komen mensen op een wachtlijst voor het coronavaccin waarvan één prik voldoende is.