Kiesraad stemt in met afschaffen briefstemmen

De Kiesraad vindt het een goed idee als de mogelijkheid voor kiezers om binnen Nederland per brief te stemmen wordt teruggedraaid. Ook stemt de Kiesraad ermee in dat de uitbreiding van het aantal volmachten dat een kiezer mag aannemen weer van drie naar twee gaat. Dat meldt de Kiesraad in een advies naar aanleiding van de aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19.

Nu het verspreidingsrisico van het coronavirus afneemt, zijn sommige tijdelijke maatregelen bij de organisatie van de verkiezingen niet meer nodig. Vorige week zei demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat meerdaagse verkiezingen in de toekomst mogelijk wel overeind blijven.

Bij de afgelopen verkiezingen in maart mochten mensen vanwege het coronavirus twee dagen voor de echte verkiezingsdag al stemmen. Dat is “goed bevallen en wordt gewaardeerd”, aldus Ollongren. De Kiesraad adviseert de minister wel om duidelijker uit te leggen waarom dat meerdaags stemmen nodig blijft, omdat ook die maatregel door het afgenomen verspreidingsrisico minder vanzelfsprekend is.

In zijn advies pleit de Kiesraad er verder voor om nog enkele andere tijdelijke maatregelen terug te draaien, zoals de beperkte openstelling van sommige stemlokalen en het tellen van vervroegd uitgebrachte stemmen voordat de stemming is afgelopen.