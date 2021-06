Na twintig jaar officieel einde Nederlandse missie Afghanistan

Met een vlagceremonie op het terrein van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg komt er officieel een einde aan bijna twintig jaar Nederlandse militaire inzet in Afghanistan. In die periode hebben ongeveer 30.000 Nederlandse militairen in Afghanistan gediend.

Met de overdracht van twee missievlaggen komt symbolisch een einde aan de langdurige uitzending. Een vlag wapperde in Kamp Holland in Uruzgan (2006-2010), de ander in Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif waar Nederlandse militairen sinds 2015 actief waren voor de NAVO-operatie Resolute Support.

Oorspronkelijk was het voornemen dat de militairen tot eind dit jaar actief zouden zijn in Afghanistan. Maar de Amerikaanse regering kondigde in april aan uiterlijk 11 september het land te hebben verlaten. Omdat andere buitenlandse troepen voor hun inzet afhankelijk zijn van de Amerikanen besloot de NAVO de missie eveneens te beƫindigen.

Bijna alle militairen zijn inmiddels teruggekeerd uit Afghanistan. De laatste jaren trainden en adviseerden zij de Afghaanse veiligheidsdiensten. Er zijn nog enkele Nederlandse militairen achtergebleven, maar ook zij komen binnenkort terug.

Tijdens de ceremonie blikken de demissionaire ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, terug op de Nederlandse inzet in Afghanistan. Bij de ceremonie is ook de ambassadeur van Afghanistan aanwezig.

Twintig jaar inzet in Afghanistan kostte aan 25 Nederlandse militairen het leven. Er vielen ongeveer 140 gewonden.