Nederland kleurt niet langer rood op coronakaart Europa

Op de Europese coronakaart kleurt Nederland niet langer donkerrood. Het aantal coronagevallen daalt en daardoor zijn Groningen en Friesland groen geworden. De rest van het land is oranje.

De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests van het totaal aantal uitgevoerde tests. Het grootste deel van Europa is inmiddels groen of oranje, alleen delen van Spanje kleuren nog rood.