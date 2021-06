Nieuwsuur wint de Zilveren Nipkowschijf

Nieuwsuur (NOS/NTR) is de winnaar van de Zilveren Nipkowschijf. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de prestigieuze televisieprijs in Het Ketelhuis in Amsterdam. Andere kanshebbers waren de satirische show Even Tot Hier (BNNVARA) en de documentairereeks Srebrenica – De Machteloze missie van Dutchbat (BNNVARA).

Nieuwsuur wordt geroemd om de lijsttrekkersinterviews tijdens de afgelopen verkiezingen. “De grote journalistieke kwaliteit die Nieuwsuur al jaren kenmerkt, werd het afgelopen jaar opgestuwd tot grote hoogten”, aldus het juryrapport.

Het Sinterklaasjournaal van de NTR mocht donderdag ook een prijs in ontvangst nemen. Eind mei kwam het programma al als winnaar uit de bus voor de Ere Zilveren Nipkowschijf. De maatschappelijke invloed in de Zwarte Pietendiscussie en de verslaggeving tijdens de coronacrisis waren volgens de jury doorslaggevend.

De Nipkowschijf wordt sinds 1961 jaarlijks uitgereikt aan het volgens een vakjury beste televisieprogramma van het jaar. De jury bestond dit jaar uit onder anderen televisierecensenten Renate van der Bas (Trouw), Arjen Fortuin (NRC), Bernice Breure (De Telegraaf) en Angela de Jong (Algemeen Dagblad).

Ook werden de nominaties voor de Zilveren Reissmicrofoon bekendgemaakt. Dat zijn dit jaar NRC podcasts, Opium en KINK. Op vrijdag 10 september wordt de winnaar bekendgemaakt.