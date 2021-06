OM: MH17-proces niet traineren, nabestaanden zien uit naar vonnis

Het Openbaar Ministerie vreest dat de advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov zo veel nieuw en aanvullend onderzoek blijven vragen, dat de strafzaak nodeloos vertraging oploopt. “In de afgelopen weken hebben meerdere nabestaanden tegen het OM gezegd dat zij hopen dat na de uitoefening van het spreekrecht in september dit proces op afzienbare termijn kan worden afgerond”, zei de officier van justitie donderdag bij de hervatting van het omvangrijke proces. “Veel nabestaanden zien uit naar een vonnis van de rechtbank, en dan naar rust.”

Het OM verdenkt vier mannen van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 en van de moord op iedereen in het toestel. Alle 298 inzittenden – onder wie bijna 200 Nederlanders – kwamen om het leven. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok van Amsterdam naar Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt. Boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne werd de Boeing 777 uit de lucht geschoten. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat MH17 is neergehaald met een Buk-raket, waarschijnlijk afgevuurd door pro-Russische separatisten die actief waren in Oost-Oekraïne.

Alleen de Russische verdachte Poelatov laat zich door advocaten verdedigen. Zij vroegen donderdag nogmaals om verschillende aanvullende onderzoeken. Zij willen bijvoorbeeld enkele getuigen nog eens aan de tand voelen. Ook willen zij alle wrakstukken van het vliegtuig bekijken, niet enkel de stukken die nu als relevant zijn aangemerkt.

Ook vinden ze het niet eerlijk dat het OM een uitgebreide visualisatie heeft kunnen maken om in de rechtbank te tonen, en zij die middelen niet tot hun beschikking hebben. Volgens advocaat Sabine ten Doesschate wil het OM “bij ieder verzoek van de verdediging een drempel opwerpen”.

De officier reageerde dat “natuurlijk” noodzakelijk onderzoek moet plaatsvinden. “Maar het belang van de voortgang van dit strafproces, en in het bijzonder het belang van de nabestaanden, maakt dat naarmate het proces langer duurt steeds kritischer gekeken moet worden wat daadwerkelijk noodzakelijk is voor een goede en eerlijke waarheidsvinding, en wat niet.” De rechtbank beslist volgende week welk onderzoek verder nog moet gebeuren.

De strafzaak, die maart vorig jaar begon, is inmiddels in de inhoudelijke fase. Eerder deze maand is het omvangrijke dossier besproken. Na het spreekrecht van de nabestaanden in september, volgt het requisitoir van het OM, wat resulteert in een strafeis tegen de verdachten: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. De kans is zeer groot dat er een levenslange gevangenisstraf geëist gaat worden.

De uitspraak van de rechtbank wordt niet eerder dan volgend jaar verwacht.