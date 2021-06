Aruba naar de stembus en kiest uit recordaantal van 12 partijen

Aruba gaat vrijdag naar de stembus voor een nieuw parlement. In totaal doet een recordaantal van twaalf partijen mee, die strijden om 21 zetels.

Het eiland heeft financieel zwaar te lijden gehad van de coronapandemie en had Nederlandse hulp nodig om de ambtenarensalarissen te kunnen betalen. Inmiddels ontvangt het al weer enkele maanden veel, vooral Amerikaanse, toeristen en is de economie weer gaan draaien.

De verkiezingen zijn een gevolg van de beslissing eind maart van minister-president Evelyn Wever-Croes het ontslag van de regering in te dienen. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar misbruik van geld door coalitiepartij POR. Corruptie door politici is op Aruba een ‘hot’ item en premier Wever-Croes van de partij Electorale Volksbeweging (MEP) wilde alle mogelijke connecties met corruptie vermijden.

De laatste verkiezingen op Aruba waren in november 2017. Toen verloor de Arubaanse Volkspartij (AVP) van Mike Eman na acht jaar de meerderheid in het parlement. Met deze verkiezingen wil de partij weer de meerderheid halen in het parlement. Volgens Eman kan alleen zijn partij zorgen voor een betere economie en hogere lonen.

Maar de partij staat negatief in de aandacht vanwege de arrestatie van oud-minister en huidig parlementariër Benny Sevinger eind mei. Die zou tussen 2009 en 2017 overheidsterreinen hebben weggegeven aan bevriende relaties. In 2019 werd een ander kopstuk van de AVP, Paul Croes, veroordeeld tot vier jaar cel wegens het verkopen van werkvergunningen. Mike Eman was eerder dit jaar boos op het Openbaar Ministerie, omdat het ‘zijn’ politici vooral in de aanloop naar verkiezingen onderzoekt. Hij noemde het OM “partijdig”.

Zowel de MEP als de AVP is het erover eens dat Aruba nog steeds afhankelijk is van de financiële steun vanuit Nederland. Die hulp startte na de uitbraak van de coronapandemie en is nog niet afgerond. De twee grootste Arubaanse partijen willen zich richting Nederland zo constructief mogelijk blijven opstellen. Richting elkaar zijn ze wat minder hartelijk. ‘Aartsvijanden’ MEP en AVP vragen de bevolking om ruime steun, ze weigeren in ieder geval om samen in een coalitie plaats te nemen.