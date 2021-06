Grapperhaus: geen punt als kroeg vrijdagavond open mag blijven

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het goed als cafés vrijdagavond tussen 22.00 uur en middernacht open mogen blijven. Eigenlijk gaat de versoepeling van de coronaregels voor de horeca pas zaterdag in, maar de bewindsman vindt het geen probleem als burgemeesters daar mild mee omgaan.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet donderdag weten dat horecagelegenheden met een nachtontheffing vrijdagavond open mogen blijven. De versoepelingen gaan zaterdag om middernacht in. Dat zou betekenen dat kroegen die tot in de nacht open mogen zijn, om 22.00 uur de deuren voor twee uur zouden moeten sluiten.

“We zijn natuurlijk een land waar we af en toe wel eens iets gedogen”, zegt Grapperhaus. Daarom heeft hij er alle begrip voor dat de gemeente Rotterdam besloten heeft de regels op dat punt vrijdagavond niet te handhaven. Wel benadrukt hij dat het een “lokale beslissing” is, en die in andere plaatsen anders kan uitvallen.