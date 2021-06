Janssen krijgt akkoord voor vaccinfabriek

De Nederlandse farmaceut Janssen mag nog een fabriek gaan gebruiken voor de productie van zijn coronavaccin. Een installatie in het Italiaanse Anagni is goedgekeurd door de Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

De goedkeuring betekent dat de fabriek van Catalent Anagni meteen betrokken kan worden bij de vaccinproductie, zodat Janssen vaccin aan Europese landen kan blijven leveren.

Nederland heeft ruim 11 miljoen vaccindoses besteld bij de fabrikant uit Leiden, genoeg om evenveel mensen te vaccineren. Het kabinet gebruikt het vaccin sinds vrijdag als keuzemogelijkheid. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor het vaccin. In eerste instantie zijn 200.000 doses beschikbaar. Hoeveel mensen daarna kunnen worden gevaccineerd, hangt af van de leveringen van Janssen.