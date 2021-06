Meer bezoekers welkom in Tweede Kamer na versoepelingen

De Tweede Kamer ontvangt vanaf volgende week weer meer bezoekers. Het is dan op alle vergaderdagen (dinsdag, woensdag en donderdag) mogelijk om debatten in de plenaire zaal bij te wonen. Nu kan dat in verband met de coronamaatregelen alleen op woensdag.

Het versoepelde regime geldt nog voor twee weken, aangezien na donderdag 8 juli het zomerreces begint. Dan verhuist de hele Tweede Kamer tijdelijk naar een vervangende locatie omdat het Binnenhof de komende jaren wordt gerenoveerd.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil juist in verband met die verhuizing “zoveel mogelijk mensen de kans geven een laatste bezoek te brengen aan het Binnenhof”. Bezoekers moeten van tevoren reserveren. Per tijdsblok van twee uur mogen dertig mensen plaatsnemen op de publieke tribune.

“Ik ben blij dat er verdere versoepelingen mogelijk zijn”, schrijft Bergkamp in een brief aan alle Kamerleden. “Bij een open democratie hoort het dat publiek ons werk vanaf de tribune kan volgen.” Zij hoopt en verwacht dat de Kamer de deuren van het tijdelijke onderkomen vanaf de start van het nieuwe parlementaire jaar in september “nog verder kan openen”.

Vanaf volgende week hoeven in het Kamergebouw ook geen mondkapjes meer te worden gedragen. Op plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden bewaard, geldt een dringend advies om dat nog wel te doen. Verder kunnen medewerkers vaker op kantoor komen werken.