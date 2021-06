Nasleep coronacrisis: wat staat ons nog te wachten?

Hoe nu verder na corona? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Ons land gaat steeds meer open en nog even, en we zijn weer terug naar ‘normaal’. Maar wat betekent dat eigenlijk? Mensen gaan weer met vakantie, terrassen mogen weer open en de MKB kan hun werk weer hervatten, en dan met name de reis- en evenementenbranche en de culturele sector. Als het even meezit, worden we straks niet langer verplicht om anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen.

Ook al lijkt de coronacrisis straks zo goed als over te zijn, wil dit niet zeggen dat we ons niet langer in een crisis bevinden. De nasleep van de afgelopen 18 maanden zal nog lange tijd voelbaar zijn, om te beginnen in de portemonnee van consumenten en het MKB. De prijs van benzine is al behoorlijk gestegen en ook een gevulde tas met boodschappen van de supermarkt lijkt duurder. De energierekening gaat omhoog en wie weet wat we straks voor een avondje uit moeten betalen. De enorme schulden die gemaakt zijn, moeten op een manier terugbetaald worden. Zoals het er nu uitziet, gaat het dagelijkse leven veel duurder worden.

Gezondheidscrisis

Niet alleen consumenten zullen ongemerkt financieel de dupe zijn van de crisis, maar ook MKB’ers. Velen van hen zitten met torenhoge schulden. De regelingen vanuit de overheid zijn vaak lang niet voor iedereen voldoende. Wie gaat er zorg dragen voor de opgedane schade? Daarnaast is de kans groot dat er nog een gezondheidscrisis aan zit te komen. Veel zorg is uitgesteld, veel zorgmedewerkers moeten bijkomen en veel mensen kampen met fysieke en mentale klachten. Het meeste leed wat zich achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden, heeft het licht nog niet gezien.

Politieke en maatschappelijke klimaat

Daarnaast heeft de democratie een deuk opgelopen. Het vertrouwen in de politiek, het huidige kabinet en de gang van zaken rondom de formatie is veranderd. Een steeds groter wordende groep mensen wordt zich ervan bewust dat onze grondrechten de afgelopen 18 maanden zijn aangetast door alle overheidsmaatregelen. Kortom, het maatschappelijke en politieke klimaat na corona is blijvend veranderd. Voor organisaties is het belangrijker dan ooit om te weten wat er leeft en speelt in de samenleving en hoe hierop in te spelen. Wat zijn de kansen en bedreigingen die voortkomen uit de politiek-maatschappelijke discussie? Om strategische keuzes te maken als organisatie of als MKB’er, is het belangrijk om te weten welke stakeholders zich bezighouden met de politieke besluitvorming. Public Affairs als strategisch middel is belangrijker dan ooit.

Public Affairs

Dit najaar bieden het Centre for Professional Learning (CPL) van Universiteit Leiden en de Public Affairs Academie samen een uniek programma voor senior public affairs-professionals. Zeker in deze tijd is een dergelijke professional onmisbaar, als spil tussen organisatie, de overheid, andere stakeholders en de media. De voordelen van Public Affairs zijn groot, zoals de invloed van een organisatie op de besluitvorming. Daarnaast versterkt het de reputatie. Vaak gaat Public Affairs hand in hand met PR. Het gaat erom dat je als organisatie het juiste verhaal vertelt op het juiste moment. Dat verhaal zou zomaar een andere boodschap kunnen hebben na deze crisis.