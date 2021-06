Nederland gaat herkomst naziroofkunst weer actief onderzoeken

Nederland gaat weer structureel onderzoek doen naar de herkomst van tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde kunst dat in bezit was van Joodse eigenaren. Als de oorspronkelijke eigenaar achterhaald wordt, krijgen de erfgenamen de kunst weer in bezit. Mocht er geen rechtmatige eigenaar meer te vinden zijn, dan wordt de kunst teruggegeven aan de Joodse gemeenschap.

Het gaat om kunststukken die zowel tijdens de oorlog als tijdens de jaren ervoor zijn gestolen, onder dwang verkocht of op een andere manier onvrijwillig zijn afgenomen en nu in het bezit zijn van de Staat. Alle objecten in het beheer van de Staat worden opnieuw onderzocht op mogelijk nieuwe aanwijzingen over de herkomst. Sinds 2007 deed Nederland geen actief onderzoek meer naar de roofkunst en dat is in strijd met internationale uitgangspunten, oordeelde een commissie onder leiding van Jacob Kohnstamm.

Ook komt er een nieuwe helpdesk, waardoor het makkelijker wordt om teruggave aan te vragen. Verder wordt informatie over roofkunst centraal verzameld op de website van de digitale Collectie Nederland.

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) is blij dat de kunst mogelijk weer teruggaat naar de Joodse gemeenschap en noemt het een “belangrijke stap”.