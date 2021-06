Ondanks coronaregels en hitte hoge opkomst verkiezingen Aruba

Op Aruba is er deze vrijdag veel interesse voor de verkiezingen voor een nieuw parlement. Media maken melding van lange wachtrijen sinds het openen van de stembussen om 08.00 uur plaatselijke tijd. Maar ook in de hete middagzon zijn er bij verschillende stembureaus veel wachtenden.

Dat komt voor een deel vanwege de coronamaatregelen, er mogen maar twee stemmers tegelijk in het stembureau. Hoewel de mondkapjesplicht op Aruba is afgeschaft, geldt die nog wel specifiek in de stembureaus. Ook moet afstand worden gehouden. Tegelijkertijd is er een grote interesse om een stem op een van de twaalf deelnemende partijen uit te brengen.

In verband met de coronapandemie heeft iedere stemmer een tijd gekregen om te gaan stemmen, om zo op die manier het aantal stemmers over de dag te verspreiden. Heel streng is dit systeem niet. Wie niet op de afgesproken tijd komt opdagen, kan tot vrijdagavond 19.00 uur plaatselijke tijd toch een stem uitbrengen.

Traditiegetrouw kent het eiland een alcoholverbod tijdens verkiezingen. Dit geldt van donderdagmiddag tot zaterdagochtend. Toeristen mogen wel in hotels en restaurants alcohol drinken, maar Arubanen niet. De enige uitzondering is op de luchthaven. Daar zijn voor vertrekkende passagiers alle bars open. Doel van het verbod is om de gemoederen zo min mogelijk te laten oplopen tijdens de verkiezingen.

De twaalf deelnemende partijen hebben in de campagnes harde kritiek op elkaar uitgeoefend, vooral de partijen MEP en AVP staan lijnrecht tegenover elkaar. Beide partijen hebben de kiezers om een meerderheid in het parlement van 21 zetels gevraagd. Er zijn ruim 70.000 kiesgerechtigden en zeventig stembureaus.