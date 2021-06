Op 8 juli landelijke staking in de kinderopvang

Medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang in het hele land gaan op donderdag 8 juli staken. In Utrecht is er die dag een protestactie. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd.

De twee werkgeversorganisaties, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), bereikten eerder deze week een cao-akkoord met vakbond CNV. Daar is FNV woedend over. Volgens FNV zorgt het akkoord wel voor een loonsverhoging van 3 procent, maar doet het niets tegen werkdruk. De cao zou naar de politiek kijken voor oplossingen, terwijl de werkgevers daarvoor verantwoordelijk zijn, zegt de bond. Medewerkers vallen bij bosjes om en kinderen zullen daar de dupe van worden, liet de bond eerder al weten.

Op 1 juli is er al een stakingsdag van medewerkers in de kinderopvang uit Noord-Holland en het zuiden van Flevoland. Daarna zouden acties in andere regio’s komen, maar die komen te vervallen.