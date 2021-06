Opnieuw ongeveer 700 coronagevallen vastgesteld

Voor de vierde dag op rij zijn ongeveer 700 mensen positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 659 meldingen van nieuwe gevallen.

Het cijfer laat zien hoe hard het aantal besmettingen daalt. Op vrijdagen en zaterdagen worden doorgaans de meeste gevallen binnen een week ontdekt. Vorige week vrijdag meldde het RIVM bijna 900 positieve tests, de vrijdag ervoor bijna 1400 en nog een vrijdag eerder bijna 2400.

In de afgelopen zeven dagen zijn 4725 positieve tests geregistreerd. Daarmee is Nederland terug op het niveau van begin september, bijna tien maanden geleden. Dat was aan het begin van de tweede golf.

Zowel in Rotterdam als in Amsterdam testten 46 inwoners positief. Den Haag telde 24 nieuwe gevallen en in Vlaardingen kregen 16 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Daarna volgen Breda (13) en Utrecht (11).

In 151 gemeenten testte geen enkele inwoner positief, waaronder plaatsen als Almelo, Oss, Assen en Lelystad. Dat aantal is vergelijkbaar met de vorige dagen. Begin deze maand waren er dagelijks ongeveer zestig gemeenten zonder coronagevallen en op de top van de golf waren er hooguit een paar gemeenten waar niemand positief testte. Verder zijn er vrijdag 79 gemeenten met maar één nieuw coronageval.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met vijf. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een patiënt aan corona sterft, duurt het soms een tijdje voordat dit is verwerkt en geregistreerd. Twee van de vijf overleden mensen kwamen uit Rotterdam. Verder gaat het om inwoners van Venlo, Beverwijk en Cuijk.

Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn bijna 1,7 miljoen mensen positief getest. Van 17.754 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.