Overzicht reisbeperkingen Europese vakantielanden

Met het digitale coronapaspoort in aantocht is het de verwachting dat mensen vanaf 1 juli weer vrij kunnen reizen naar Europese bestemmingen die veilig genoeg zijn. Maar de toelatingseisen voor reizigers kunnen per land behoorlijk verschillen. Een overzicht van de coronareisregels van zes populaire vakantielanden.

– Wie naar Frankrijk op vakantie wil en volledig is gevaccineerd, kan het gele boekje gebruiken als inentingsbewijs aan de grens. De (laatste) coronaprik moet minstens twee weken voor aankomst zijn gezet. Voor wie niet of deels is gevaccineerd is een negatief testbewijs (PCR- of antigeentest) van niet meer dan 72 uur oud verplicht, of een herstelbewijs van minimaal 15 dagen en maximaal zes maanden oud. Kinderen jonger dan 11 jaar hoeven niet getest te zijn.

– Ook voor Spanje is een bewijs van volledige vaccinatie (eventueel via het gele boekje), een besmetting van kort geleden of een negatieve test voldoende om het land binnen te mogen. Die verplichting geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Het vaccinatiecertificaat mag ook hier niet ouder zijn dan twee weken en moet in het Spaans, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Dat geldt ook voor het testbewijs, dat maximaal 48 uur oud mag zijn (zowel PCR- als antigeentests zijn toegestaan). Overigens geldt voor het Spaanse vasteland een oranje reisadvies en worden reizen daarnaartoe dus afgeraden.

– In Portugal is het voor Nederlanders vanaf 12 jaar na aankomst per vliegtuig verplicht om een negatieve test te tonen. Die mag niet ouder zijn dan 48 (sneltest) of 72 uur (PCR-test). Een ingevuld contactformulier is ook een vereiste. Wie met de auto gaat, kan gewoon de grens met Spanje oversteken. In Portugal geldt voor de regio Lissabon een oranje reisadvies.

– ItaliĆ« vraagt reizigers aan de grens om een vaccinatiebewijs van 15 dagen of ouder of een negatieve (snel)testuitslag die minder dan 48 uur voor aankomst is afgenomen. Alle reizigers wordt in afwachting van het digitale coronabewijs aangeraden een testbewijs mee te nemen en het is ook nodig een contactformulier in te vullen. Voor kinderen vanaf twee jaar is ook een testbewijs vereist.

– Nederlanders die naar Duitsland op vakantie gaan, moeten zich vooraf online registreren. Zonder bewijs van volledige vaccinatie (het gele boekje wordt geaccepteerd) is een test noodzakelijk. Vliegende vakantiegangers moeten sowieso een negatief testresultaat kunnen overleggen (sneltest maximaal 48 uur oud, PCR-test 72 uur). Dat kan van tevoren online worden opgestuurd. Overigens geldt de testplicht niet voor mensen die in de tien dagen voor vertrek alleen in de provincies Zeeland, Groningen of Friesland zijn geweest. Die regio’s ziet de Duitse overheid niet langer als risicogebieden.

– Griekenland vraagt geen negatieve testuitslag van Nederlanders die arriveren per vliegtuig, mits die 14 dagen of langer geleden volledig zijn gevaccineerd. Hetzelfde geldt voor mensen die kunnen laten zien dat ze korter dan 9 maanden geleden corona hebben gehad. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn van beide verplichtingen vrijgesteld. Vakantiegangers die op doorreis zijn naar de Griekse eilanden moeten een zelftest doen. Voor alle reizigers geldt dat ze minstens 24 uur voor vertrek een digitaal contactformulier moeten invullen.