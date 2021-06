Regenboogvlag aan hek Hongaarse ambassade gehangen

Aan het hek van de Hongaarse ambassade in Den Haag is vrijdag een meterslange regenboogvlag opgehangen. Dat is een actie van voetbalplatform FC Afkicken, uit protest tegen het antihomobeleid van de Hongaarse regering. De vlag is later weggehaald.

Hongarije verbiedt het ‘promoten’ van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen tegenover jongeren. Op die nieuwe wet komt veel kritiek uit andere Europese landen. De Duitse aanvoerder Manuel Neuer speelt met een regenboogarmband en Oranjeaanvoerder Georginio Wijnaldum zal zondag een armband met de tekst OneLove dragen, als boodschap tegen discriminatie. Nederland speelt zondag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn wedstrijd in de achtste finales van het EK, tegen Tsjechië.

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan, die 25 interlands heeft gespeeld voor het Nederlands vrouwenelftal, was bij de actie van FC Afkicken betrokken. Zij laat op de site van FC Afkicken weten: “In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. De nieuwe wet in Hongarije gaat rechten van deze mensen tegen en dus vind ik het heel erg goed dat mensen uit andere landen een stem laten horen tegen deze wet.”