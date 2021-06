Soldaat van Oranje – De Musical speelt weer vanaf oktober

NEW Productions, de producent van Soldaat van Oranje – De Musical, hervat in oktober de voorstelling in de TheaterHangaar in Katwijk. De succesvolste Nederlandse musical aller tijden kan na een pauze van bijna achttien maanden weer voor publiek gespeeld worden. Het stuk was sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 slechts een paar weken te zien, in september en oktober.

De musical is vooralsnog te zien tot en met december 2021. De overheid kondigde vorige week versoepelingen aan waardoor het perspectief is dat er in het najaar weer voor een volledig bezette theaterzaal gespeeld kan worden. De gezondheid van het publiek en de medewerkers staat uiteraard voorop, beklemtonen de makers: “Er wordt gespeeld volgens de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid.”

De voucherhouders ontvangen deze week een e-mail en krijgen als eerste de kans om vanaf 6 juli hun voucher(s) te verzilveren. Het gaat om 45.000 tickets. Vervolgens kunnen alle abonnees op de nieuwsbrief vanaf 20 juli kaarten boeken. Vanaf 26 juli is de kaartverkoop voor iedereen geopend.

De voorstelling stond eind oktober om het punt de tiende verjaardag te vieren. Het is daarmee veruit de langstlopende Nederlandse theatervoorstelling ooit. De musical, die het levensverhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema vertelt, werd sinds 2010 doorlopend gespeeld voor uitverkochte zalen. De musical werd bijna 2900 keer opgevoerd; meer dan 3,1 miljoen mensen hebben het stuk inmiddels gezien.