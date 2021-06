‘Stadion Feyenoord mag niet meer dan 441 miljoen euro kosten’

De bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord gaat niet door als de aannemers BAM en Besix dat niet voor het vaste bedrag van 441 miljoen kunnen doen en als de financiering niet rond is. Mark Koevermans, directeur van Feyenoord, meldde dit donderdagavond tijdens de commissievergadering Majeure Projecten, Organisatie en Financiën van de Rotterdamse gemeenteraad.

In een door de politie bewaakt Rotterdams stadhuis lichtten Koevermans en de rest van de directie van Feyenoord hun visie toe op het nieuw te bouwen stadion, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Een eerder gepland gesprek tussen de directie en de gemeente Rotterdam werd afgelast door burgemeester Ahmed Aboutaleb, na signalen van bedreigingen en intimidatie. Koevermans betreurde de ophef en vond de intimidaties en bedreigingen onacceptabel.

De Feyenoord-directeur staat vol achter de realisatie van het nieuwe stadion, hield hij de commissie voor. Echter, als de bouwkosten boven de 441 miljoen uitkomen en de financiering niet rond is dan wordt het project afgeblazen. “Deze twee seinen moeten echt op groen staan.”

De raadscommissie maakt zich zorgen over de sterk gestegen prijzen voor bouwmateriaal. Commissielid Robert Simons van Leefbaar Rotterdam had vernomen dat het project daardoor inmiddels tientallen miljoenen euro’s duurder dreigde te worden. Koevermans gaf aan dat de bouwmarkt inderdaad ‘overspannen is’. “We wachten op het bouwconsortium met hun offerte. Maar die 441 miljoen is de maximale prijs. Kan het niet voor die prijs worden gerealiseerd dan gaat het voor Feyenoord niet door.”

Een andere harde eis van Feyenoord is dat de financiering rond moet zijn. Het leeuwendeel van die 441 miljoen euro komt van banken, maar deze eisen dat Feyenoord met een eigen vermogen over de brug komt van zeker 80 miljoen euro. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven voor 40 miljoen euro te willen deelnemen, en Vrienden aan de Maas, een club van twintig rijke ondernemers en bedrijven, heeft toegezegd ook met 40 miljoen euro bij te dragen. Van dit laatste bedrag is inmiddels 30 miljoen euro binnen aan intenties, meldde Koevermans, die er vertrouwen in heeft dat de rest ook wordt binnengehaald.

De Rotterdamse gemeenteraad moet 8 juli goedkeuring geven aan het voorstel om voor 40 miljoen euro deel te nemen in het eigen vermogen van het nieuwe stadion op Zuid.