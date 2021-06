Storing in CoronaCheck-app: na besmetting en prik nog geen vinkje

Door een storing in de CoronaCheck-app krijgen mensen die al een besmetting hebben doorgemaakt en daarna één prik hebben gehad momenteel geen groen vinkje te zien als ze hun vaccinatiebewijs in de app laden. Volgens coronaminister Hugo de Jonge wordt het probleem vrijdag nog opgelost.

Mensen die corona hebben gehad zijn in principe met één prik al volledig gevaccineerd. Als het vrijdag niet lukt om een groen vinkje in de app te krijgen, moet je het volgens De Jonge “gewoon morgen nog eens proberen. We zijn daar vandaag mee bezig en ik verwacht ook wel dat het vandaag wordt opgelost.”

Het gaat volgens de minister om een opstartprobleem. “Als je met zo’n ongelofelijk groot project start, waarbij zoveel systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden, dan kunnen er dingen als je net begint nog niet helemaal lukken.” Om te zorgen dat de servers achter de app niet overbelast raken, kan een beperkt aantal mensen per dag het vaccinatiebewijs in de app laden.