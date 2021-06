Suriname onderschept 9,5 kilo drugs bij 65-jarige Nederlander

Een 65-jarige Nederlander heeft geprobeerd vanuit Suriname 9,5 kilo cocaïne naar Nederland te smokkelen. Agenten van een speciaal antidrugsteam ontdekten de drugs tijdens het scannen van bagage op het vliegveld in Suriname. Dit heeft het hoofd van de afdeling zware criminaliteit van de Surinaamse politie, Judith Dragtenstein, aan het ANP bevestigd.

De drugskoerier zat in een rolstoel toen hij ontmaskerd werd. De drugs zaten in zijn handbagage verstopt tussen zakjes melkpoeder, oerdi (een erwtensoort) en agar agar-poeder, een soort gelatine. Volgens Dragtenstein was het de tweede keer dat deze man heeft geprobeerd drugs naar Nederland te smokkelen. Hij is daar eerder voor veroordeeld, maar de politie kon niet zeggen welke straf hij daarvoor kreeg.