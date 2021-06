Tegengas EU-leiders voor roep om vertrek Hongarije uit EU

Het zou niet goed zijn als Hongarije uit de Europese Unie zou vertrekken, vinden meerdere EU-kopstukken. Ze verzetten zich tegen oproepen als die van premier Mark Rutte, die opperde dat Hongarije zou moeten kiezen tussen terugkeren naar de Europese waarden of afscheid nemen.

Onder meer de Franse president Emmanuel Macron en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie willen Hongarije niet kwijt. “Er zijn 10 miljoen goede redenen” om het land erbij te houden, zei Von der Leyen met een verwijzing naar de 10 miljoen inwoners die Hongarije telt. Ook Macron is er niet voor dat de Hongaren dezelfde weg kiezen als de Britten eerder.

De EU-leiders zitten meer en meer in hun maag met Hongarije, dat deze week wetgeving invoerde waardoor LHBTI’ers in de knel dreigen te komen. Rutte zei dat hij “helaas niet in mijn eentje, en zelfs niet met de andere lidstaten kan zeggen: jullie moeten eruit”. Hij vroeg zijn collega Orb├ín op de EU-top waarom hij er niet uitstapt als hij zich niet meer aan de waarden en normen van de EU wil houden.

Maar Rutte voelt er niets voor om in het verdrag van de EU op te nemen dat de unie het lidmaatschap kan intrekken, zei hij vrijdag. De Europese Commissie is volgens hem mans genoeg om lidstaten als Hongarije tot de orde te roepen.