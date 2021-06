Zonneplan helpt energietransitie op gang met eigen opleidingscentrum

Hij herhaalde het vorige week nog maar weer eens in de podcast Betrouwbare Bronnen: er zijn te weinig praktisch geschoolde jongeren om de energietransitie voort te stuwen. Terwijl er plannen liggen om Nederland met onder meer beter geïsoleerde huizen, windmolens en zonneparken verder te verduurzamen, lopen we tegen een nieuw probleem aan. Nederland komt handen tekort om al deze plannen tot uitvoer te brengen. Zonneplan, marktleider in zonnepanelen, leidt daarom zelf technici op tot elektromonteur of dakspecialist.

Van der Gaag merkt in de podcast op dat de gevoelde urgentie met betrekking tot klimaatregelen groot is. “Volgens mij zijn alle politici wel op het punt dat ze zien dat dit een serieus onderwerp is en dat er actie nodig is. De grote vraag is of het genoeg is en welk actie we dan precies moeten ondernemen.”

Niet blindelings op het doel af

Jort Hagedoorn, quality manager bij Zonneplan, waarschuwt ervoor dat we niet blindelings op het doel af moeten gaan. Hij stelt dat we allemaal weten wat de doelstellingen zijn – in 2030 de uitstoot met de helft verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 volledig klimaatneutraal. “Belangrijk is dat we ook in het vizier houden hoe en met wie we dit gaan doen. Een plan om bijvoorbeeld een x-aantal extra zonnepanelen per jaar te plaatsen is mooi, maar we vergeten weleens dat hier ook simpelweg handen voor nodig zijn. En het aantal mbo’ers dat kiest voor een opleiding in de techniek neemt steeds verder af”, aldus Hagedoorn.

Praktijkopleidingscentrum voor de energietransitie

Om deze reden opende Zonneplan op 1 mei jongstleden de zogeheten Zonneplan Academy. In dit praktijkopleidingscentrum in Zwolle worden monteurs opgeleid om zonnepanelen te installeren. Hagedoorn: “De kosten hiervoor nemen wij voor onze rekening. Met of zonder ervaring in de elektrotechniek of installatiebranche: iedereen die gemotiveerd is om bij te dragen aan de oplossing voor het energievraagstuk is welkom. Met ons eigen opleidingsprogramma zorgen we bovendien voor een uniforme kwaliteitsstandaard. Al onze installaties zijn daardoor van hetzelfde, hoge niveau.”

In de nabije toekomst zal het opleidingscentrum de praktische vakopleiding uitbreiden. Zonneplan wil dan ook vakmensen opleiden om laadpalen, batterijen en warmtepompen te installeren. Vanaf september zal de opleiding bovendien ook gebruikt worden om BBL-opleidingen te faciliteren. Hagedoorn: “Werken bij Zonneplan betekent werken aan de toekomst van Nederland. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.”