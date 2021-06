‘Een derde van Nederland: mondkapjesplicht te vroeg afgeschaft’

Ruim een derde van de Nederlanders vindt dat de mondkapjesplicht te vroeg is afgeschaft. Ze maken zich zorgen en hadden de maatregel liever nog even aangehouden. Dat meldt Hart van Nederland op basis van een panel onder 4000 deelnemers.

Met name oudere Nederlanders menen dat het kabinet de mondkapjesplicht nog niet had moeten opheffen. Onder vijftigplussers is de steun voor de maatregel het grootst: 42 procent vindt dat de versoepeling te vroeg komt. Jongeren onder de dertig staan daarentegen in groten getale (71 procent) achter de afschaffing.

Een ruime meerderheid van de panelleden (59 procent) vindt niet dat de verplichting te snel is afgeschaft. Velen zeggen dat de kapjes “geen zin” hebben gehad. Anderen wijzen erop dat iedereen nu een keuze heeft. “Ik heb het vanochtend nog wel gedragen tijdens het boodschappen doen”, zegt een deelnemer.

Met het ingaan van een nieuwe ronde aan versoepelingen zijn sinds zaterdag mondkapjes niet meer verplicht in publieke binnenruimtes. Een mondkapjesplicht geldt nog wel in het openbaar vervoer, de taxi, op stations en luchthavens. Hetzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs. Uit eerder onderzoek van het Hart van Nederland-panel bleek dat de maskerplicht de meest gehate coronamaatregel van allemaal was.