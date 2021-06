LSVb: geef studenten in september volledig fysiek onderwijs

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat hogescholen en universiteiten in september weer helemaal heropenen en dat studenten volledig fysiek onderwijs krijgen. “Studenten hebben door de coronacrisis te veel tijd alleen in hun kamer doorgebracht. Je ziet dat het daardoor steeds slechter gaat met hun mentale gezondheid. Het is essentieel dat het onderwijs in september weer volledig op locatie plaatsvindt”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene.

De vakbond wijst erop dat onlinelessen geen vervanging mogen zijn voor fysiek onderwijs. “Tijdens onlinelessen mis je sociaal contact en discussie. Dat is niet alleen slecht voor de mentale gezondheid van studenten, maar ook voor de onderwijskwaliteit. We zien ook dat veel studenten door corona studievertraging oplopen. En dat terwijl het hoger onderwijs veilig open kan”, aldus de voorzitter.

Vorige week zei gezondheidsminister Hugo de Jonge dat medio juli iedereen in Nederland die dat wil gevaccineerd kan zijn. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer het houden van 1,5 meter afstand kan worden losgelaten. Daarmee kan al het onderwijs in Nederland weer normaal plaatsvinden, hoopt de studentenvakbond.

De Landelijke Studentenvakbond kondigde zaterdag een nieuw bestuur aan. Dat bestuur zal zich naast de heropening van hogescholen en universiteiten inzetten voor studentenwelzijn, betaalbare studentenwoningen en kwalitatief en toegankelijk onderwijs voor iedereen.